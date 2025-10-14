Россиян предупредили о новой схеме мошенников по продаже авто через мессенджеры

В России мошенники стали обманывать граждан через подставные аккаунты в мессенджерах, обещая продать и пригнать из-за границы автомобиль по невысокой цене. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«В мессенджерах участились случаи появления аккаунтов, предлагающих услуги по перегону и приобретению автомобилей из-за рубежа. Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки», — сказано в тексте сообщения.

Обычно аферисты просят оплатить обещанную машину в криптовалюте, убеждая жертву открыть криптокошелёк и перевести часть суммы «для подтверждения платёжеспособности». Также следует насторожиться, если стоимость авто значительно ниже рыночной, продавец просит не медлить с решением или же потенциальному покупателю присылаются незнакомые ссылки якобы для «оформления документов» или «подтверждения платежа».

Ранее сообщалось, что в России появилась новая схема мошенничества, при которой злоумышленники используют Telegram-боты для обмана людей, имитируя успешные «инвестиции». Пользователям присылают ссылку на бот, который создаёт видимость совершения сделок и роста прибыли. Затем аферисты под различными предлогами побуждают жертв вкладывать крупные суммы денег, в том числе брать кредиты.