Мошенник с Украины прислал москвичке шикарный букет, но так и не смог украсть её деньги

Москвичке поступил звонок из «службы доставки». Она должна была всего лишь назвать код, чтобы получить шикарный букет от таинственного господина. К сожалению, на другом конце провода сидел мошенник. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Девушке по имени Виолетта позвонили из «службы доставки», попросив назвать код для подтверждения получения посылки. Обычная формальность — но за ней скрывалась цепочка подстав: злоумышленники в итоге получили доступ к её аккаунту на Госуслугах, якобы оформили на неё кредит и перевели деньги на счёт ВСУ.

Аферист оказался весьма галантным, потому что Виолетта всё-таки получила роскошный букет за 40 тысяч рублей. Несколько суток девушка получала некоторые указания от «силовых структур», требующих подчинения. В итоге Виолетта решилась рассказать обо всём родным. Они быстро встряхнули её, убедив прекратить всяческие контакты с мошенниками.

В этом случае помогла бы функция самозапрета на кредиты, однако ранее мошенники придумали способ, чтобы убеждать людей избавляться от этого запрета самостоятельно. Они представляются в разговоре сотрудниками налоговой и сообщают вам о начислении долга по ошибке из-за этой опции.