Мошенники придумали сразу три схемы обмана россиян с самозапретом на кредит

Телефонные мошенники придумали новые способы обмана, чтобы заставить людей снять установленный ими же самозапрет на кредиты. Граждан предупредили, что в случае непонятного звонка — его необходимо прекратить и обратиться в полицию. Об этом рассказали в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

Одна из схем: мошенники представляются сотрудниками налоговой службы и сообщают о долгах или неточностях в кредитной истории. После этого аферисты просят снять самозапрет для «исправления ситуации».

Другой вариант: жертве звонит лже-сотрудник банка и сообщает о подозрительных операциях по счету. В итоге злоумышленник также старается убедить человека на той стороне провода снять самозапрет на кредит для «защиты средств».

Третья схема: мошенники представляются сотрудниками госорганов и предлагают получить льготы или выплаты. Для оформления таких «бонусов» жертву просят отменить самозапрет.