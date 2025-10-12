Валдайский форум
Россиян предупредили о схеме кражи денег через боты для «инвестиций»

В России появилась новая схема мошенничества, при которой злоумышленники используют Telegram-боты для обмана людей, имитируя успешные «инвестиции». Об этом граждан страны предупредили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

С помощью рекламы и методов социальной инженерии мошенники убеждают жертв в существовании автоматизированного способа торговли криптовалютами или ценными бумагами. Пользователям присылают ссылку на бот, который создаёт видимость совершения сделок и роста прибыли. Затем аферисты под различными предлогами побуждают жертв вкладывать крупные суммы денег, в том числе брать кредиты.

Аналитик Соловиченко перечислила пять главных признаков брокера-мошенника
Ранее сообщалось о схеме, при которой мошенники, используя поддельные документы, получают дубликат SIM-карты жертвы. Одним из признаков такой атаки может быть внезапное пропадание сигнала: невозможно совершать звонки, не работает интернет, а оператор подтверждает выпуск новой SIM-карты.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

