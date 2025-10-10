МВД предупредило о попытках мошенников перехватывать номера россиян

Мошенники могут получить дубликат SIM-карты, используя поддельные документы. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

По словам представителей ведомства, одним из признаков атаки может быть внезапная потеря сигнала: не проходят звонки, не работает интернет, а оператор подтверждает выпуск новой SIM-карты.

«Так начинается SIM-swap-атака — когда злоумышленники с поддельными документами получают дубликат вашего номера», — пояснили в МВД.

Там уточнили, что такая схема пока не получила массового распространения, но способна представлять серьёзную угрозу. Через дубликат преступники могут получить доступ к SMS, кодам подтверждения и онлайн-банкам, что создаёт риск кражи денег и личных данных.

В МВД рекомендуют при подозрении сразу связаться с оператором, проверить банковские приложения и «Госуслуги», сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию, где это возможно.

SIM-swap-атаки активно распространяются по всему миру с начала 2020-х годов. Жертвой может стать любой пользователь, если его паспортные данные или копии документов оказались в сети. Получив дубликат SIM-карты, злоумышленники получают контроль над телефонным номером — а вместе с ним доступ к банковским операциям, мессенджерам и социальным сетям. В России фиксируются десятки подобных случаев ежегодно, но большинство можно предотвратить при своевременном обращении к оператору связи.