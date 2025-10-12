Аналитик Соловиченко перечислила пять главных признаков брокера-мошенника

Специалист проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко в беседе с агентством «Прайм» рассказала о распространённой мошеннической схеме, когда преступники под видом брокеров похищают деньги граждан. Эксперт выделила пять характерных признаков, позволяющих идентифицировать таких аферистов.

«Ложные брокерские компании используют годами отработанные схемы, чтобы заставить людей расстаться с крупными суммами денег под видом выгодных инвестиций. Но есть несколько тревожных сигналов, которые должны сразу насторожить потенциального клиента, желающего озолотиться», — отметила специалист.

Первым тревожным признаком является отказ предоставить официальные документы или использование информации из недостоверных источников. Речь идёт о сайтах-однодневках, некачественных фотографиях и отсутствии реальных контактных данных, кроме аккаунтов в социальных сетях.

Вторым маркером мошенничества эксперт назвала настойчивые требования внести значительный первоначальный взнос. Аферисты объясняют это необходимостью получения доступа к высокодоходным операциям или так называемой «активацией счёта».

Третьим признаком является применение психологического давления и создание искусственной срочности. Злоумышленники сознательно лишают потенциальных жертв возможности трезво оценить ситуацию и принять взвешенное решение.

Четвёртый характерный сигнал — обещание нереалистично высокой доходности, которая существенно превышает рыночные показатели. Ещё одним признаком эксперт обозначила трудности при выводе средств. Мошенники начинают создавать препятствия или требовать дополнительные платежи, когда клиент пытается вернуть свои деньги.

В таких ситуациях Соловиченко рекомендует воздержаться от необдуманных переводов, проверять наличие лицензии у брокера на официальном сайте Банка России и сотрудничать исключительно с проверенными финансовыми организациями.

Ранее доктор психологических наук Николай Козлов сообщил, что телефонных мошенников можно распознать по использованию «уличного диалекта» и специфических фраз. Эксперт подчеркнул, что при общении с мошенниками часто слышны иностранные акценты, элементы тюремного жаргона и уличной речи. Психолог также посоветовал всегда проявлять осторожность при звонках с незнакомых номеров.