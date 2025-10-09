Мошенники обманывают пенсионеров по новой схеме со сдачей анализов

Телефонные мошенники начали обманывать российских пенсионеров, выдавая себя за сотрудников поликлиник. Они убеждают пожилых людей назвать личные данные якобы для пересдачи анализов. Об этом информирует МВД России.

Злоумышленники звонят пенсионерам и говорят, что им нужно заполнить анкету для повторной сдачи анализов. Затем к жертвам якобы обращаются «силовики», обвиняющие их в финансировании запрещённых организаций. После этого мошенники предлагают перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».

89-летняя пенсионерка стала одной из жертв этой схемы. Соучастница мошенников пришла к ней, принесла сумки для денег. После этого мужчина забрал «посылку», в которой находилось 80 тысяч рублей.

Ранее Life.ru сообщал о случае в Кировском районе Санкт-Петербурга. 70-летний мужчина передал мошенникам 7 миллионов рублей. К пенсионеру несколько раз приезжали курьеры, которые забрали его накопления.