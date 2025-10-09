Валдайский форум
9 октября, 03:36

Мошенники обманывают пенсионеров по новой схеме со сдачей анализов

Обложка © Life.ru

Телефонные мошенники начали обманывать российских пенсионеров, выдавая себя за сотрудников поликлиник. Они убеждают пожилых людей назвать личные данные якобы для пересдачи анализов. Об этом информирует МВД России.

Злоумышленники звонят пенсионерам и говорят, что им нужно заполнить анкету для повторной сдачи анализов. Затем к жертвам якобы обращаются «силовики», обвиняющие их в финансировании запрещённых организаций. После этого мошенники предлагают перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».

89-летняя пенсионерка стала одной из жертв этой схемы. Соучастница мошенников пришла к ней, принесла сумки для денег. После этого мужчина забрал «посылку», в которой находилось 80 тысяч рублей.

Ранее Life.ru сообщал о случае в Кировском районе Санкт-Петербурга. 70-летний мужчина передал мошенникам 7 миллионов рублей. К пенсионеру несколько раз приезжали курьеры, которые забрали его накопления.

