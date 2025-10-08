Валдайский форум
Регион
8 октября, 11:40

В Петербурге 70-летний пенсионер потерял 7 миллионов рублей из-за мошенников

Обложка © Life.ru

В Кировском районе Санкт-Петербурга 70-летний мужчина стал жертвой мошенников. По информации телеканала «Санкт-Петербург», злоумышленники позвонили пенсионеру, завоевали его доверие и обманным путём выманили крупную сумму денег.

К потерпевшему на проспекте Ветеранов несколько раз приезжали курьеры, которые забрали его накопления. Также пенсионер отправил около 4 миллионов рублей денежными переводами. Схема преступления была реализована в конце сентября, но заявление в полицию мужчина подал лишь в начале октября. Общий ущерб составил около 7 миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

А ранее Life.ru писал, что в Петербурге задержали женщину, которая помогала мошенникам обманывать пенсионеров. 78-летний мужчина в течение недели передавал деньги курьерам после телефонных звонков от неизвестных, убедивших его в необходимости «сохранения накоплений». Пенсионер лишился 15 млн рублей.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
