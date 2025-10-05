Аферистка, выдававшая себя за племянницу Шойгу, обманула москвичей на 200 млн рублей

В Москве раскрыта масштабная мошенническая схема, в результате которой пострадали около ста столичных жителей. 27-летняя девушка, сменившая фамилию на Шойгу, выдавала себя за племянницу экс-министра обороны Сергея Шойгу и убеждала людей инвестировать в несуществующую биржу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации адвоката Саида Ярахмедова, представляющего интересы потерпевших, общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей. Мошенница разработала продуманный план: после официальной смены фамилии она представлялась родственницей известного государственного деятеля и предлагала выгодные инвестиционные условия.

«Вложи 1,5 миллиона — получай проценты», — обещала она потенциальным жертвам.

Десятки москвичей поверили в связи мнимой родственницы высокопоставленного чиновника и переводили крупные денежные средства. Однако когда вкладчики попытались вернуть свои деньги, выяснилось, что все средства исчезли. В настоящее время пострадавшие активно обращаются с заявлениями в правоохранительные органы для привлечения мошенницы к уголовной ответственности.

