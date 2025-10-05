Валдайский форум
5 октября, 15:04

Аферистка, выдававшая себя за племянницу Шойгу, обманула москвичей на 200 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

В Москве раскрыта масштабная мошенническая схема, в результате которой пострадали около ста столичных жителей. 27-летняя девушка, сменившая фамилию на Шойгу, выдавала себя за племянницу экс-министра обороны Сергея Шойгу и убеждала людей инвестировать в несуществующую биржу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации адвоката Саида Ярахмедова, представляющего интересы потерпевших, общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей. Мошенница разработала продуманный план: после официальной смены фамилии она представлялась родственницей известного государственного деятеля и предлагала выгодные инвестиционные условия.

«Вложи 1,5 миллионаполучай проценты», — обещала она потенциальным жертвам.

Десятки москвичей поверили в связи мнимой родственницы высокопоставленного чиновника и переводили крупные денежные средства. Однако когда вкладчики попытались вернуть свои деньги, выяснилось, что все средства исчезли. В настоящее время пострадавшие активно обращаются с заявлениями в правоохранительные органы для привлечения мошенницы к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что 78-летний житель Санкт-Петербурга стал жертвой мошеннической схемы, в результате которой он лишился 15,3 миллиона рублей. По данным следствия, мужчину убедили передать деньги курьерам, выдававшим себя за представителей банка. Вскоре после этого была задержана 27-летняя женщина из посёлка Бугры, подозреваемая в причастности к этому преступлению. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

