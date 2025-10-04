Валдайский форум
4 октября, 16:07

Лёгких денег не бывает: Россиянам назвали главный признак мошенничества в сфере инвестиций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / otello-stpdc

Ключевым индикатором мошенничества в инвестиционной сфере является предложение заведомо завышенной доходности. Данную информацию распространило управление по борьбе с киберпреступностью МВД России.

Сотрудники ведомства выделили главные «красные флажки» мошенничества:

  • Заоблачная прибыль: Если вам обещают 1400% прибыли, знайте – это невозможно.
  • Обман со страховкой: Не ведитесь на заверения о страховании частных инвестиций. ЦБ РФ страхует только вклады в банках.
  • Переводы на карты физлиц через СБП – прямой путь к потере денег: Такие переводы почти наверняка означают, что вы свои деньги больше не увидите.
МВД обращает внимание на то, что истории о стремительном обогащении, которые вызывают интерес и восхищение, на самом деле показывают лишь исключительные случаи. Они умалчивают о многочисленных жертвах, пострадавших от подобных «успешных» проектов. За блестящей картинкой быстрого заработка часто скрываются мошенничество и нечестные методы.
Ранее сообщалось, что мошенники начали красть деньги у россиян через фальшивые письма от имени крупных банков о введении «нового налога». Злоумышленники предлагают подписать отказ от платежей и тем самым получают данные для входа в личные кабинеты.

Наталья Демьянова
