В Петербурге задержали женщину за помощь в хищении 15 млн рублей у пенсионера
Обложка © Life.ru
В Санкт-Петербурге задержана 27-летняя жительница посёлка Бугры, причастная к мошенничеству на сумму 15,3 миллиона рублей, сообщает 78.ru со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленинградской области. По данным ведомства, 78-летний мужчина в течение недели передавал деньги курьерам после телефонных звонков от неизвестных, убедивших его в необходимости «сохранения накоплений».
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую 1 октября, через два дня после обращения потерпевшего в полицию. Женщина помогала мошенникам похищать средства пенсионера. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные лица.
Ранее Life.ru выяснил, сколько пенсионеров пользуются Интернетом и мессенджерами. Тем временем россиян предупредили о новой схеме мошенничества при помощи подтверждения голосом. Кстати, в мобильных приложениях 13 банков появилась спецкнопка против аферистов.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.