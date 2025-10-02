В Петербурге задержали женщину за помощь в хищении 15 млн рублей у пенсионера

В Санкт-Петербурге задержана 27-летняя жительница посёлка Бугры, причастная к мошенничеству на сумму 15,3 миллиона рублей, сообщает 78.ru со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленинградской области. По данным ведомства, 78-летний мужчина в течение недели передавал деньги курьерам после телефонных звонков от неизвестных, убедивших его в необходимости «сохранения накоплений».