Новая пирамида: «Беспроигрышная» лотерея превращает россиян в рекрутёров для мошенников

Мошенники разработали новую вариацию своих финансовых махинаций. Они предлагают доверчивым россиянам покупать схемы выигрыша в лотерее, сообщает РИА «Новости».

Жертвам злоумышленников приходят электронные письма со ссылкой на телеграм‑канал, к которому дают платный доступ. Обещанная «формула успеха» там отсутствует: вместо реальных инструкций в подписке — пустота и предложение перепродать доступ другому пользователю по цепочке. Таким образом каждый новый покупатель превращается в промоутера и источник прибыли для организаторов.

Ранее в Москве задержали двух мошенников, которые просили у прохожих дать им телефон для «срочного звонка». Девушка брала гаджет у готовых помочь, а её сообщник тем временем вводил номер для авторизации на сайте аренды жилья.