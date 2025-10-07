В Москве задержали мошенников, просивших телефон для «срочного звонка»

В Москве задержали двух мошенников, которые обманывали людей, прося телефон для «срочного звонка». Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, девушка в метро просила пассажиров одолжить мобильный, а её сообщник в это время вводил номер телефона для авторизации на сайте аренды жилья. Получив СМС-код от банка, злоумышленники перехватывали доступ к аккаунту и размещали от его имени фейковые объявления об аренде квартир.

Потенциальным арендаторам предлагали срочно внести аванс, чтобы «забронировать» жильё, а деньги переводились на криптокошельки аферистов.

Во время обысков у задержанных нашли телефоны, банковские карты и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, подозреваемые заключены под стражу.

По данным МВД, подобные схемы набирают популярность: злоумышленники всё чаще используют доверие граждан в общественных местах, чтобы получить доступ к их онлайн-сервисам и банковским данным.