Новый обман: Мошенники «резервируют ключи» под видом техников по домофонам

В России участились случаи нового вида телефонного мошенничества — злоумышленники представляются сотрудниками компаний, обслуживающих домофоны, и выманивают у граждан коды из СМС, которые на самом деле предназначены для входа на портал «Госуслуги». Глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что схема выглядит убедительно и маскируется под плановое обслуживание.

«Звонит человек с уверенным голосом, представляется сотрудником «компании-оператора домофона» и сообщает, что завтра в доме будет замена ключей. Для правдоподобности может знать фамилию жильца, номер квартиры или ссылаться на договор с управляющей компанией», — сообщил парламентарий РИА Новости

Далее жертве предлагают «зарезервировать» нужное количество ключей и продиктовать «номер талона», который якобы придёт в СМС. На деле это одноразовый код подтверждения входа на «Госуслуги». После его передачи мошенники получают доступ к личным данным, банковским сервисам и даже к оформлению кредитов.

По данным Гаврилова, случаи таких звонков уже зафиксированы МВД и Роскомнадзором. Мошенники используют методы социальной инженерии — убеждают человека совершить действия, которые открывают им доступ к информации. Чаще всего под удар попадают пожилые люди и жильцы старых домов, где действительно периодически обновляют домофонное оборудование.

Чтобы не стать жертвой аферистов, депутат напомнил: ни управляющие компании, ни подрядчики по домофонам не просят коды из СМС и не раздают ключи на улице. Все замены проводятся официально, по заявке и при предъявлении паспорта собственника.

Гаврилов также призвал граждан действовать быстро, если код всё же был передан злоумышленникам: восстановить доступ к «Госуслугам» через форму восстановления или лично в МФЦ, сменить пароль, проверить историю действий и уведомить банк. Кроме того, необходимо подать заявление в полицию, указав номер звонящего и время вызова.

«Подобные случаи уже фиксируются по всей стране. Чем быстрее граждане будут сообщать о таких схемах, тем выше шансы их пресечь», — подчеркнул депутат.

Ранее МВД рекомендовало россиянам не размещать в соцсетях полную личную информацию. В публичных профилях не следует указывать полностью фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и номер телефона, так как этот набор данных позволяет злоумышленникам получить о человеке достаточно информации для противоправных действий.