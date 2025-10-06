Мошенники придумали новый способ обмана с аккаунтами на маркетплейсах

Мошенники звонят россиянам и под предлогом получения посылки с маркетплейса выманивают одноразовые коды из SMS или пуш-уведомлений. Злоумышленник предлагает проверить доставку и просит назвать код, после чего получает доступ к аккаунту жертвы и может списать деньги с привязанной карты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По схеме аферист сначала уточняет адрес и удобное время получения посылки, затем, когда человек говорит, что не ждёт отправления, предлагает «проверить» информацию с помощью кода. Эксперты и регуляторы предупреждают: этот код часто является одноразовым паролем банка, а не подтверждением доставки, и его передача фактически открывает мошенникам путь к счетам.

Банк России дал простые рекомендации: немедленно прерывать разговор, не называть коды и сообщениям такого рода не доверять. Настоящие сотрудники маркетплейсов не просят называть им одноразовые пароли, а при любых подозрениях лучше самостоятельно связаться с поддержкой площадки или банком через официальный сайт или приложение. Также полезно включить двухфакторную аутентификацию, не привязывать карты там, где это не обязательно, и менять пароли при любом подозрительном входе.

Ранее МВД рекомендовало россиянам не размещать в соцсетях полную личную информацию. В публичных профилях не следует указывать полностью фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и номер телефона, так как этот набор данных позволяет злоумышленникам получить о человеке достаточно информации для противоправных действий.