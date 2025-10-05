Юрист рассказал, чем обернётся хитрость с подменой товаров на кассе самообслуживания
Обложка © Freepik / teksomolika
Если на кассе самообслуживания пробить дешёвый товар, а взять более дорогой, это может закончиться уголовным делом. Об этом предупредил адвокат Виталий Ульяненко в комментарии для телеграм-канала SHOT ПРОВЕРКА.
По его словам, всё зависит от суммы обмана. Если стоимость товара меньше 2,5 тысячи рублей, действия покупателя квалифицируют как мелкое хищение, за которое предусмотрен штраф до пятикратной стоимости украденного, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. В том же случае, если сумма превышает 2,5 тысячи рублей, речь уже идёт о краже, и в этом случае грозит до 10 лет лишения свободы.
Юрист подчеркнул, что если ошибка произошла случайно, стоит немедленно вернуться в магазин и сообщить о ней кассиру или администратору, чтобы избежать обвинений в умышленном хищении.
