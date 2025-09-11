Мессенджер MAX
11 сентября, 12:00

Россиянка за раз похитила более 200 плиток шоколада и съела их

В Хабаровске полиция задержала 40-летнюю женщину, которая вынесла из супермаркета 223 шоколадные плитки на сумму около 30 тысяч рублей. Об этом сообщила полиция города.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали горожанку, похитившую 223 плитки шоколада в магазине. Видео © Telegram / Полиция Хабаровска

«Со слов фигурантки, похищенную продукцию она употребила», — говорится в сообщении.

Посетительница, сделав вид, что выбирает товары, подошла к витринам и вынесла десятки плиток шоколада. После изучения записей камер наблюдения полицейские задержали подозреваемую — ранее судимую жительницу Индустриального района. Выяснилось, что женщина уже отбывала длительный срок в колонии за особо тяжкое преступление. Сейчас в отношении неё возбуждено уголовное дело.

Обложка © Telegram / Полиция Хабаровска

Милена Скрипальщикова
