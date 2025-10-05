МВД рекомендует россиянам не размещать в соцсетях полную личную информацию

Согласно документам МВД, мошенники могут использовать личные данные в преступных целях. В связи с этим в соцсетях не следует публиковать полные ФИО и дату рождения, пишет ТАСС.

В публичных профилях не следует указывать полностью фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и номер телефона, так как этот набор данных позволяет злоумышленникам получить о человеке достаточно информации для противоправных действий.

«Для выстраивания комфортной коммуникации проще использовать своё настоящее имя и фамилию, ничего страшного в этом нет. Это даже в большинстве ситуаций правильно. Но критический объём информации надо ограничивать», — подчеркнули в ведомстве.

В России с началом осеннего призыва телефонные аферисты стали представляться сотрудниками военкоматов для уточнения получения электронных повесток. Схема заключается в том, что потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа. Это позволяет преступникам получать доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги». Также полученные персональные данные злоумышленники могут использовать для оформления кредитов или микрозаймов.