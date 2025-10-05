Адвокат рассказал об особо опасных схемах мошенников

В России набирают популярность особо опасные схемы мошенничества, при которых жертв не просто обчищают до копейки, но и втягивают в противоправную деятельность. Как рассказал газете «Известия» адвокат Виктор Сергеев, такая тенденция наблюдается последние полгода.

«Злоумышленники связываются с человеком под правдоподобным предлогом, например, поступления в вуз, взламывают его аккаунт на «Госуслугах», а затем, представляясь спецслужбами, обвиняют в финансировании ВСУ. Используя патриотизм и страх уголовного преследования, они заставляют выполнять поручения, которые приводят к нарушению закона», — сообщил эксперт.

Даниил и Александра, клиенты адвоката, перевели мошенникам суммы от сотен тысяч до миллионов рублей, после чего те обманным путём вовлекли их в курьерскую работу. Теперь молодые люди находятся в СИЗО и могут получить срок до нескольких лет. Сергеев ходатайствует о проведении судебно-психиатрической экспертизы, утверждая, что его подзащитные действовали под давлением и не осознавали последствий.

Ранее россиянам назвали главный признак мошенничества в сфере инвестиций. Главные «красные флажки»: заоблачная прибыль (если вам обещают 1400% прибыли, знайте — это невозможно), обман со страховкой (не ведитесь на заверения о страховании частных инвестиций. ЦБ РФ страхует только вклады в банках), переводы на карты физлиц через СБП – прямой путь к потере денег (такие переводы почти наверняка означают, что вы свои деньги больше не увидите). МВД обращает внимание на то, что истории о стремительном обогащении, которые вызывают интерес и восхищение, на самом деле показывают лишь исключительные случаи.