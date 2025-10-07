Аферы на авто: Россиян массово кидают на миллионы при покупке машин через криптокошельки

Житель Сибири по имени Кирилл решил выиграть у рынка и заказать китайский кроссовер Lynk Co 05 через параллельный импорт, а в итоге лишился круглой суммы. О новом видео мошенничества предубеждает SHOT.

Россиянин нашёл в «Телеграме» группу, где обещали доставку любого авто за 20 дней и заманчивую цену — но с одним условием: расчёт только криптовалютой. Яркие отзывы и фальшивые отчёты о продажах внушили доверие. «Менеджер» быстро подыскал ему серебристый автомобиль 2022‑го за ₽1,8 млн и начал торопить с оплатой, ведь с 1 ноября поднимутся сборы, нужно успеть. Кирилл установил приложение Trust Wallet, под руководством «менеджера» прошёл короткий инструктаж и закинул на кошелёк всю сумму, чтобы «подтвердить платёжеспособность».

Для успокоения клиента прислали ссылку на платформу, где якобы видно получателя и соблюдение формальностей. После перехода по ссылке злоумышленники получили полный доступ к криптокошельку — и мгновенно опустошили счёт.

