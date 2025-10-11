Диалект и жаргон: Психолог раскрыл уловки, которые выдают телефонных мошенников

Доктор психологических наук Николай Козлов сообщил, что телефонных мошенников можно распознать по использованию «уличного диалекта» и специфических фраз. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости». Эксперт подчеркнул, что при общении с мошенниками часто слышны иностранные акценты, элементы тюремного жаргона и уличной речи.

«При общении с телефонными мошенниками слышен иностранный акцент, тюремный жаргон и уличный диалект. Например, маркерами того, что вы говорите с мошенником, могут стать такие слова и словосочетания, как «в натуре», «чё», «прёшь», «кто такой взялся тут» и другие», — рассказал он.

Психолог также посоветовал всегда проявлять осторожность при звонках с незнакомых номеров. Козлов напомнил, что для решения любых вопросов, включая финансовые, рекомендуется лично посещать отделения банков или использовать их официальные приложения.

Ранее в МВД предупредили о появлении новых способов перехвата номеров телефонов у россиян со стороны мошенников. Злоумышленники могут получить дубликат SIM-карты, используя поддельные документы. Одним из признаков атаки может быть внезапная потеря сигнала, невозможность совершать звонки и пользоваться интернетом, а подтверждением становится информация от оператора о выпуске новой SIM-карты. В МВД рекомендуют при подозрении на такую атаку немедленно связаться с оператором связи, а также проверить банковские приложения и портал «Госуслуги» на предмет несанкционированного доступа. Эксперты советуют усилить защиту своих аккаунтов, включив двухфакторную аутентификацию, где это возможно.