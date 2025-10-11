Валдайский форум
11 октября, 03:46

Диалект и жаргон: Психолог раскрыл уловки, которые выдают телефонных мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Доктор психологических наук Николай Козлов сообщил, что телефонных мошенников можно распознать по использованию «уличного диалекта» и специфических фраз. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости». Эксперт подчеркнул, что при общении с мошенниками часто слышны иностранные акценты, элементы тюремного жаргона и уличной речи.

«При общении с телефонными мошенниками слышен иностранный акцент, тюремный жаргон и уличный диалект. Например, маркерами того, что вы говорите с мошенником, могут стать такие слова и словосочетания, как «в натуре», «чё», «прёшь», «кто такой взялся тут» и другие», — рассказал он.

Психолог также посоветовал всегда проявлять осторожность при звонках с незнакомых номеров. Козлов напомнил, что для решения любых вопросов, включая финансовые, рекомендуется лично посещать отделения банков или использовать их официальные приложения.

Мошенники обманывают пенсионеров по новой схеме со сдачей анализов

Ранее в МВД предупредили о появлении новых способов перехвата номеров телефонов у россиян со стороны мошенников. Злоумышленники могут получить дубликат SIM-карты, используя поддельные документы. Одним из признаков атаки может быть внезапная потеря сигнала, невозможность совершать звонки и пользоваться интернетом, а подтверждением становится информация от оператора о выпуске новой SIM-карты. В МВД рекомендуют при подозрении на такую атаку немедленно связаться с оператором связи, а также проверить банковские приложения и портал «Госуслуги» на предмет несанкционированного доступа. Эксперты советуют усилить защиту своих аккаунтов, включив двухфакторную аутентификацию, где это возможно.

