Введение нового утильсбора в России могут отложить до 1 декабря

Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение Минпромторгу отложить на месяц увеличение размера утилизационного сбора, хотя ранее новые правила расчёта должны были вступить в силу 1 ноября 2025 года. Чиновник сообщил об этом на заседании Госдумы.

«Что касается обращения от общественной организации, которая поступила вчера в мой адрес, я уже дал поручение Антону Андреевичу (Алиханову. — Прим. Life.ru) и Минпромторгу рассмотреть возможность на предмет перенесения на месяц срока введения этого решения», — сказал он.

По словам Мантурова, следует выработать оптимальный подход к срокам введения нового утильсбора, который будет подходить всем: и госорганам, и гражданам.

Напомним, изначально планировалось в несколько раз увеличить утилизационный сбор с 1 ноября 2025 года. Однако позже стало известно, что этот срок будет сдвинут. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что получает много обращений от граждан и предпринимателей по поводу утильсбора. По поручению вице-премьера РФ Дениса Мантурова Минпромторг обсуждает возможность сдвинуть срок его введения, чтобы был адаптационный период.