Алиханов: Минпромторг на неделе представит предложения по отсрочке утильсбора

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что его ведомство изучает предложение отсрочить введение нового утилизационного сбора, чтобы бизнес мог адаптироваться к изменениям. Отвечая на вопросы журналистов, чиновник признался, что получает много обращений от граждан и предпринимателей по поводу утильсбора.

Алиханов высказался про утильсбор. Видео © Life.ru

«У нас действительно было много обращений граждан через социальные сети и от бизнес-объединений. Нам дали поручение проработать вопрос, мы рассматривали уже предварительно эту тему. <...> Денису Валентиновичу [Мантурову] и членам правительства на этой неделе представим наши предложения», — сказал Алиханов.

Он добавил, что при расчёте утильсбора обязательно будут учитываться сроки доставки машин из разных регионов. В частности, легковушки из Китая «едут» в нашу страну в течение месяца, а вот из Европы и США на поставку авто уходит гораздо больше времени.

Как сообщалось ранее, вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать отсрочку для введения новых правил расчёта утильсбора. Речь идёт об автомобилях мощностью более 160 л. с. Введение пошлины потенциально приведёт к удорожанию иномарок, полагают эксперты. Изначально планировалось в несколько раз увеличить утилизационный сбор с 1 ноября 2025 года.