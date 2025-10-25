Россиян настигла бессонница из-за осенней хандры и недостатка солнца

Нарушения сна стали более распространённым явлением с приходом осени. По наблюдениям специалистов-сомнологов, пациенты жалуются на частые пробуждения среди ночи, невозможность быстро заснуть повторно, долгие попытки заснуть, постоянно ворочаясь в постели. Об этом сообщает SHOT.

Врачи указывают, что бессонница редко возникает как самостоятельное явление. Чаще всего она сигнализирует о наличии более глубоких психологических проблем — таких, как депрессивные и тревожные расстройства, которые особенно обостряются в осенний период.

Главная виновница сезонной бессонницы — резкая перестройка светового режима. Когда солнце встаёт позже, а заходит раньше, организм получает недостаточно естественного света. Это приводит к тому, что уже к полудню люди ощущают непреодолимую сонливость. Парадоксально, но вечерами энергия падает до нуля, что делает засыпание ещё более затруднительным.

Сомнолог Павел Кудинов отмечает, что эта дисфункция вызвана нарушением естественных биоритмов организма, которые напрямую зависят от длительности светового дня.

Ранее врач рассказала, что осенняя бессонница также может сигнализировать о проблемах с гормонами в организме. По её словам, «гормон сна» мелатонин при недостатке солнечного света ваше тело вырабатывает с большим трудом, из-за чего и заснуть становится сложнее.