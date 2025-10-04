Названа причина, по которой покойные во снах зовут за собой

Сны, в которых усопшие родственники зовут живых за собой, являются не предвестником смерти, а просьбой о молитвах, согласно трактовке Русской православной церкви. О природе таких пугающих сновидений и необходимости их бояться «Вечерней Москве» рассказала нумеролог и эксперт в области магии Евгения Белова.

Специалист отметила, что подобные видения пугают людей из-за столкновения с невидимым миром, который они способны ощущать лишь интуитивно. Однако она уверена, что сны не несут в себе пророческой силы и не могут предупреждать о грядущих событиях.

«Если получается так, что человек видит потусторонний мир, то его испуг возрастает многократно. Сны — это продукт работы подсознания, которое во время нашего отдыха словно раскладывает по полочкам всю полученную за день (и не только) информацию. Мозг реагирует на проносящиеся в нём образы, картинки, воспоминания и оцифровывает их в виде сна. Около 90 процентов наших снов — это результат такой мозговой деятельности. Они не являются пророческими, не влекут за собой последствий в реальном мире», — заверила Белова.

По словам эксперта, появление умерших родных в сновидениях чаще всего связано с обработкой мозгом обрывков информации, которые вызывают ассоциацию с этим человеком.

Ранее священник объяснил, почему призыв духов — это опасный грех. Как пояснил священник, церковные нормы предписывают серьезное взыскание за действия подобного рода — отлучение от причастия сроком на шесть лет и изоляцию от общины. Он подчеркнул, что, прибегая к услугам ясновидящих, человек самостоятельно отказывается от надежды на спасение, дарованное через веру.