От бессонницы до рака: Врач раскрыл причины головной боли у детей

Подростки стали испытывать первичные головные боли почти с той же частотой, что и взрослые. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявил невролог, эпилептолог Василий Плотников.

По его словам, на долю первичных недугов, включающих мигрень и головную боль напряжения, приходится 60–70% обращений к неврологу среди подростков. Чаще всего встречается головная боль напряжения, вызванная спазмом мышц головы, шеи и плеч из-за длительного статического положения или работы за компьютером.