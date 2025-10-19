От бессонницы до рака: Врач раскрыл причины головной боли у детей
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Подростки стали испытывать первичные головные боли почти с той же частотой, что и взрослые. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявил невролог, эпилептолог Василий Плотников.
По его словам, на долю первичных недугов, включающих мигрень и головную боль напряжения, приходится 60–70% обращений к неврологу среди подростков. Чаще всего встречается головная боль напряжения, вызванная спазмом мышц головы, шеи и плеч из-за длительного статического положения или работы за компьютером.
Эксперт отметил, что у девочек в период полового созревания могут возникать мигренозные боли. Кроме того, врач напомнил о возможности вторичных головных болей, связанных с нарушением сна, умственной перегрузкой, потреблением кофеина или алкоголя, синуситами или отитами. В редких случаях (менее 1%) симптомы могут указывать на повышение внутричерепного давления или опухоль мозга.
Ранее Life.ru рассказывал про 6 болезней, которые обостряются в октябре и могут «свалить» вас на месяц. Кроме того, офтальмолог раскрыла, почему устают глаза к концу дня. А ещё россиянам объяснили, как неправильный прикус ускоряет старение.