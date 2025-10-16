Цифровой недуг: Офтальмолог рассказала, почему устают глаза к концу дня

Стремительный рост времени, проводимого перед экранами гаджетов, привёл к широкому распространению компьютерного зрительного синдрома (КЗС), от которого страдает до 70–90% студентов и офисных сотрудников. О том, как снизить нагрузку на глаза, в интервью «Вечерней Москве» рассказала офтальмолог Екатерина Касаткина.

К симптомам врач отнесла головные боли, а также недомогания в шее и спине, отметив, что некоторые люди описывают состояние как ощущение, что их «клинит к концу дня». В качестве мер профилактики врач рекомендовала соблюдать правило «20-20-20», заключающееся в том, чтобы каждые 20 минут переводить взгляд на 20 секунд на объект в шести метрах. Также важно организовать рабочее место так, чтобы на экране не было бликов, а сам монитор находился на расстоянии 50–100 сантиметров и чуть ниже уровня глаз.

Касаткина подчеркнула необходимость ношения правильно подобранных очков и использования увлажняющих капель после консультации с врачом. Кроме того, для здоровья глаз важно сбалансированное питание, включающее жирные кислоты омега-3, а также зелёные овощи и салаты, которые снабжают сетчатку необходимыми селеном и зеаксантином.

Ранее офтальмолог рассказала о тревожной тенденции — за последние 20 лет болезни зрения стали значительно «моложе». Целый ряд «возрастных» заболеваний, по мнению экспертов, теперь не редкость у пациентов среднего возраста. Лидером по скрытности является глаукома, которая может долгое время никак себя не проявлять. Единственной возможностью вовремя её обнаружить зачастую становится обычный профилактический осмотр у врача.