С ресницами можно: Врач Минздрава развеяла мифы о лазерной коррекции во Всемирный день зрения

Лазерная коррекция зрения — это популярная во всём мире операция, которая помогает избавиться от очков или контактных линз. Вокруг этой процедуры существует несколько мифов. Подробнее о них рассказала Life.ru офтальмолог отдела лазерной рефракционной хирургии НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» Минздрава России Ирина Захарова.

Миф № 1: Лазерная коррекция зрения – это больно и страшно

Большинство пациентов описывают процедуру как быструю и практически безболезненную. Перед операцией всегда используется местное обезболивание глаз, чтобы пациент не чувствовал боли во время процедуры. А чувство волнения быстро проходит уже в начале операции, так как пациент убеждается, что она безболезненна.

Миф № 2: Лазерную коррекцию зрения нельзя делать до родов

Лазерную коррекцию зрения можно делать и до родов, и после них. Ваш офтальмолог может рекомендовать провести процедуру лазерной коррекции зрения за три месяца до планируемой беременности или спустя два месяца после окончания периода кормления грудью. В периоды беременности и лактации лазерная коррекция запрещена, так как в это время женский организм испытывает гормональные изменения.

Миф№ 3: После лазерной коррекции со временем зрение неизбежно ухудшится

Лазерная коррекция зрения может обеспечить стабильный результат на долгий срок, восстанавливая зрение и улучшая его качество, а также избавляя пациента от необходимости носить очкиили контактные линзы. При наличии противопоказаний к лазерной коррекции врач-офтальмолог может предложить другие варианты решения проблемы со зрением.

Миф № 4: Лазерная коррекция — только для молодых

Лазерную коррекцию зрения проводят пациентам старше 18 лет. Важно, чтобы зрительная система была полностью сформирована к моменту операции. Верхний предел возраста – 45 лет, однако каждый случай индивидуален и возможность проведения операции в более зрелом возрасте решается на консультации с врачом. После 50-ти делать её врачи не советуют из-за происходящих в организме человека возрастных изменений.

Миф № 5: После лазерной коррекции зрения надо долго восстанавливаться

Восстановление после лазерной коррекции зрения происходит довольно быстро. Чтобы послеоперационный период прошёл без осложнений и в кратчайшие сроки, следуйте советам офтальмолога.

Миф № 6: После операции нельзя сильно жмуриться, долго умываться, тереть глаза

На следующее утро после операции уже можно умываться, через 7-10 дней наносить косметику, а жмуриться можно и даже полезно уже со следующего дня.

Миф № 7: Перед операцией по лазерной коррекции зрения необходимо снимать наращенные ресницы

Снимать наращенные ресницы нет необходимости. При должном уходе и обработке перед операцией они проблемой не являются, ничем операции мешать не будут и сами во время операции не пострадают. На следующее утро после операции необходимо тщательно вымыть щёточку для ресниц с мылом, увлажнить ресницы тёплой водой и чистой щеточкой аккуратно расчесать.