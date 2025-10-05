«Эффект вуали»: Врач объяснила, почему после сладкого ухудшается зрение

Размытость зрения после употребления сладкой пищи может быть связана с колебаниями уровня сахара в крови, а не с обычной усталостью глаз. Данное заявление сделала врач-офтальмолог Хадижат Сулейманова в интервью «Газета.ru».

Резкий скачок глюкозы после еды провоцирует её преобразование в сорбитол непосредственно в хрусталике глаза. Это вещество задерживает влагу, вызывая отёк и изменение естественной формы хрусталика. В результате происходит так называемый миопический сдвиг, при котором чёткость изображения значительно снижается.

«Скачки сахара отражаются и на слёзной пленке. Она становится менее стабильной, появляется эффект «вуали» и колебания чёткости. Это объясняет жалобы на двустороннюю размытость после сладкой еды», — объяснила врач.

Обычно симптомы проявляются в течение часа после приёма пищи и сохраняются до нескольких часов. Особенно выражена эта реакция у людей с преддиабетом, инсулинорезистентностью или уже диагностированным диабетом второго типа. Поскольку миопы чувствительнее реагируют даже на небольшой сдвиг.

Специалист подчеркнула, что сахарная размытость всегда является двусторонней и не исчезает после моргания или использования увлажняющих капель. Для снижения риска подобных симптомов рекомендуется контролировать размер порций и сочетать сладкие продукты с белковой пищей, клетчаткой и полезными жирами. При регулярном повторении эпизодов размытости необходимо пройти медицинское обследование для проверки углеводного обмена.

