Отравление и отёк слизистых: Врач предупредил о скрытой опасности манго

На прилавках магазинов начался сезон египетских манго, популярность которого среди россиян продолжает расти. О потенциальных рисках и пользе этого тропического фрукта в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Абдурахман Мусаев.

По словам специалиста, при грамотном употреблении манго является безопасным и полезным продуктом, поскольку богат витаминами А, С, группы В, клетчаткой и антиоксидантами.

«Однако в первую очередь нужно помнить, что манго — довольно сладкий фрукт, поэтому людям с сахарным диабетом или склонностью к резким колебаниям уровня глюкозы стоит ограничить его количество. Кроме того, у части людей встречается аллергическая реакция на манго: покраснение кожи, зуд или отек слизистых», — пояснил специалист.

Что касается детей, то врач допускает введение манго в их рацион, но не ранее достижения возраста восьми-десяти месяцев и только постепенно. Он выразил мнение, что родителям стоит начинать с пюре, чтобы отследить возможные негативные реакции, несмотря на мягкую текстуру фрукта. Мусаев также призвал выбирать для детей только качественные плоды без темных пятен, трещин и признаков брожения, так как испорченные фрукты способны спровоцировать расстройство пищеварения.

Кроме того, специалист настоятельно порекомендовал тщательно мыть манго вместе с кожурой, даже если его планируется очистить, поскольку на поверхности могут оставаться микробы или следы химической обработки.

Ранее Life.ru узнал, можно ли создать «летний запас» витаминов. Эксперты советуют питаться сбалансированно и как можно разнообразнее. Для этого стоит есть больше овощей, фруктов, ягод, рыбы, яиц и грибов, а также добавить в меню пробиотики (например, кисломолочные продукты). Кроме того, не забывайте пить достаточно воды и спать не меньше 8 часов в сутки.