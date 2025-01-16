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16 января, 11:05

31-летний иностранец съел манго из супермаркета в Москве и умер в агонии

Рабочий из Вьетнама умер в Москве, съев манго из магазина у дома

В Москве от купленного манго умер вьетнамский рабочий. Мужчина приобрёл фрукт в магазине рядом с домом и во время обеда почувствовал себя плохо, сообщает Mash.

Трагедия произошла в днём 15 января. 31-летний Хоанг Ван Чон решил съесть манго вместе со своей супругой, с которой они живут на съёмной квартире. В итоге мужчине стало плохо – он стал задыхаться. Жена вызвала скорую помощь, но врачи смогли лишь констатировать смерть рабочего.

Никаких аллергий на традиционное для Вьетнама манго у Чона не было. Также не обнаружено забитых дыхательных путей. Сейчас патологоанатом устанавливает точную причину смерти.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Наталья Афонина
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