31-летний иностранец съел манго из супермаркета в Москве и умер в агонии
Рабочий из Вьетнама умер в Москве, съев манго из магазина у дома
В Москве от купленного манго умер вьетнамский рабочий. Мужчина приобрёл фрукт в магазине рядом с домом и во время обеда почувствовал себя плохо, сообщает Mash.
Трагедия произошла в днём 15 января. 31-летний Хоанг Ван Чон решил съесть манго вместе со своей супругой, с которой они живут на съёмной квартире. В итоге мужчине стало плохо – он стал задыхаться. Жена вызвала скорую помощь, но врачи смогли лишь констатировать смерть рабочего.
Никаких аллергий на традиционное для Вьетнама манго у Чона не было. Также не обнаружено забитых дыхательных путей. Сейчас патологоанатом устанавливает точную причину смерти.
Ранее Life.ru рассказал о внезапной смерти медсестра. Женщина скончалась прямо на рабочем месте в Бердской центральной городской больнице (Новосибирская область). Сотруднице стало плохо, она потеряла сознание и умерла. Попытки реанимации не принесли результатов. Свою работу уже начала комиссия для расследования причин и обстоятельств гибели.
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