Давление, прививки, антибиотики: Профессор развеяла самые популярные мифы о здоровье

Один из самых распространённых среди пациентов мифов заключается в убеждении, что при нормальном артериальном давлении можно прекратить приём лекарств. Однако преждевременное прекращение медикаментозной терапии не рекомендуется, поскольку сохраняется высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, предупредила заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова, профессор Вера Ларина.

По её словам, существуют и другие популярные мифы. Например, мнение, что прививки опасны и вредны. На самом же деле вакцинация служит эффективной профилактикой инфекционных заболеваний, тогда как профилактика неинфекционных болезней связана с контролем факторов риска их развития.

Также многие ошибочно считают, что простуда или насморк не представляют опасности для окружающих. Однако насморк является симптомом ОРВИ, при которой человек на ранних стадиях болезни выступает источником заражения. Ещё одним мифом является вера в пользу антибиотиков при вирусных инфекциях. В реальности они эффективны против бактерий, а принимать их следует исключительно по рекомендации лечащего врача, отметила собеседница сайта MK.ru.