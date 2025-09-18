От ожога до слепоты: Россиянок предупредили об опасности патчей и масок для лица

Локальное воздействие холода вызывает сужение сосудов век и активирует симпатическую реакцию, которая может временно изменять глазной кровоток. Обычно у здоровых людей это не влияет на качество зрения, однако у пациентов с сосудистыми нарушениями, мигренями или глаукомой охлаждение способно привести к снижению чувствительности поля зрения, предупредила специалист офтальмологического центра Хадижат Сулейманова.

По её словам, риски связаны с холодовым ожогом кожи при прямом контакте со льдом, травмой роговицы и дестабилизацией слёзной плёнки. При воздействии холода липидный слой становится более жёстким и хуже распределяется, что снижает защитные функции и вызывает колебания чёткости зрения. Активация холодовых рецепторов вызывает дискомфорт и слезотечение. Кроме того, ароматизаторы и консерванты в косметике могут провоцировать раздражение или аллергию.

Наиболее чувствительными к холоду оказываются пациенты с глаукомой, мигренями и сосудистой дисрегуляцией. После лазерных процедур охлаждение переносится хуже вследствие изменённой иннервации. Пользователи контактных линз и люди с дисфункцией мейбомиевых желёз, выделяющих жировой секрет для слёзной плёнки, чаще жалуются на сухость и раздражение глаз. Резкое охлаждение иногда сопровождается кратковременной мутью или туманом в глазах из-за нестабильности слёзной плёнки, объяснила врач в интервью «Газете.ru».