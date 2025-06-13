«Начинают «тянуть» влагу»: Дерматолог развеяла миф о пользе патчей

Слишком частое использование тканевых масок и патчей способно дать обратный ожидаемому эффект. Вместо увлажнения кожа может стать сухой и раздражённой, особенно при ежедневном применении этих средств. Об этом сообщила врач-дерматолог Нина Кливитская.

Специалист отметила, что проблема кроется в компонентах таких масок — кислотах и консервантах, которые при регулярном использовании провоцируют аллергические реакции. Эти вещества нарушают естественный баланс кожи, что в конечном итоге приводит к её обезвоживанию и повышенной чувствительности.

«Также нельзя каждый день пользоваться патчами. Они закупоривают кожу и начинают «тянуть» влагу из глубоких слоёв дермы. Сперва это даёт ощущение увлажнённости, но со временем резервы кожи истощаются и появляется сухость», — рассказала специалист в беседе с «Москвой 24».

Дерматолог рекомендовала ограничить использование тканевых масок и патчей, применяя их не более одного раза в неделю либо в качестве экстренного средства перед значимыми событиями. Особую осторожность, по мнению специалиста, следует проявлять людям с чувствительной кожей, склонным к дерматитам и аллергическим реакциям.