«Начинают «тянуть» влагу»: Дерматолог развеяла миф о пользе патчей
Дерматолог Кливитская: Увлечение патчами приводит к сухости кожи
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Слишком частое использование тканевых масок и патчей способно дать обратный ожидаемому эффект. Вместо увлажнения кожа может стать сухой и раздражённой, особенно при ежедневном применении этих средств. Об этом сообщила врач-дерматолог Нина Кливитская.
Специалист отметила, что проблема кроется в компонентах таких масок — кислотах и консервантах, которые при регулярном использовании провоцируют аллергические реакции. Эти вещества нарушают естественный баланс кожи, что в конечном итоге приводит к её обезвоживанию и повышенной чувствительности.
«Также нельзя каждый день пользоваться патчами. Они закупоривают кожу и начинают «тянуть» влагу из глубоких слоёв дермы. Сперва это даёт ощущение увлажнённости, но со временем резервы кожи истощаются и появляется сухость», — рассказала специалист в беседе с «Москвой 24».
Дерматолог рекомендовала ограничить использование тканевых масок и патчей, применяя их не более одного раза в неделю либо в качестве экстренного средства перед значимыми событиями. Особую осторожность, по мнению специалиста, следует проявлять людям с чувствительной кожей, склонным к дерматитам и аллергическим реакциям.
Ранее косметологи предупредили, что несмотря на внешнюю схожесть, сухая и обезвоженная кожа имеют принципиальные различия. Главная сложность ухода за сухой кожей кроется в недостаточной активности сальных желёз, которые не производят липиды в нужном объёме. Из-за этого истощается защитный слой кожи.