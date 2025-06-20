Провокатор рака: Россиянок предупредили об опасности популярного бьюти-тренда

Перманентный маркер, вопреки популярному косметическому тренду, нельзя использовать для макияжа, потому что он может спровоцировать развитие рака кожи и другие опасные недуги. Об этом россиянок предупредила дерматолог Юлия Галлямова. Она подчеркнула, что канцелярское средство вовсе не предназначено для использования на коже.

Самым очевидным риском собеседница «Москвы 24» назвала аллергическую реакцию. Кроме того, химические вещества могут вступить в реакцию с солнечными лучами и вызвать сильный ожог.

«Также неизвестно, сколько в маркере канцерогенов, а они могут провоцировать развитие онкологических заболеваний. В данном случае — рак кожи», — отметила эксперт.