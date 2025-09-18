Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 09:25

Врач объяснил, почему в мире становится всё больше аллергиков

Врач Болибок: Число аллергиков растёт из-за современной среды и образа жизни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Medvediuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Medvediuk

Количество людей, страдающих аллергией и аутоиммунными заболеваниями, стремительно растёт по всему миру. По данным ВОЗ, аллергия уже у 35% населения планеты, и к 2025 году она будет у каждого второго жителя Европы. Аутоиммунные нарушения в развитых странах затрагивают уже 5–10% людей. С чем связаны такие тревожные тенденции, Life.ru рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Причины — в комплексном воздействии современной среды и образа жизни. Загрязнение воздуха, химические вещества и пищевые добавки нарушают работу иммунной системы. «Западная» диета с обилием обработанных продуктов и сахара вредит микробиому кишечника. Излишняя гигиена в детстве, по знаменитой «гигиенической гипотезе», не даёт иммунитету научиться правильно отличать врагов от друзей. Добавьте к этому хронический стресс, недостаток витамина D и генетическую предрасположенность.

Владимир Болибок

Врач-аллерголог, иммунолог

Причины — в комплексном воздействии современной среды и образа жизни. Загрязнение воздуха, химические вещества и пищевые добавки нарушают работу иммунной системы. «Западная» диета с обилием обработанных продуктов и сахара вредит микробиому кишечника. Излишняя гигиена в детстве, по знаменитой «гигиенической гипотезе», не даёт иммунитету научиться правильно отличать врагов от друзей. Добавьте к этому хронический стресс, недостаток витамина D и генетическую предрасположенность.
Причины — в комплексном воздействии современной среды и образа жизни. Загрязнение воздуха, химические вещества и пищевые добавки нарушают работу иммунной системы. «Западная» диета с обилием обработанных продуктов и сахара вредит микробиому кишечника. Излишняя гигиена в детстве, по знаменитой «гигиенической гипотезе», не даёт иммунитету научиться правильно отличать врагов от друзей. Добавьте к этому хронический стресс, недостаток витамина D и генетическую предрасположенность.

При этом часть кажущегося роста связана с улучшением диагностики и повышением осведомлённости — болезни, которые раньше не распознавали, теперь научились выявлять, подчеркнул Болибок. Тем не менее врач назвал эту тенденцию серьёзным вызовом для систем здравоохранения. Решение проблемы роста заболеваемости требует глобальных усилий: от развития медицинской диагностики до борьбы с загрязнением окружающей среды и популяризации здорового образа жизни.

Россиянка мучилась от внезапной аллергии, не зная, что её зубастый источник два дня прятался за шторой
Россиянка мучилась от внезапной аллергии, не зная, что её зубастый источник два дня прятался за шторой

Страдать аллергией можно не только от продуктов и в период цветения растений, угрозу можно обнаружить даже в своей спальне.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar