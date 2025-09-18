Врач объяснил, почему в мире становится всё больше аллергиков

Количество людей, страдающих аллергией и аутоиммунными заболеваниями, стремительно растёт по всему миру. По данным ВОЗ, аллергия уже у 35% населения планеты, и к 2025 году она будет у каждого второго жителя Европы. Аутоиммунные нарушения в развитых странах затрагивают уже 5–10% людей. С чем связаны такие тревожные тенденции, Life.ru рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Причины — в комплексном воздействии современной среды и образа жизни. Загрязнение воздуха, химические вещества и пищевые добавки нарушают работу иммунной системы. «Западная» диета с обилием обработанных продуктов и сахара вредит микробиому кишечника. Излишняя гигиена в детстве, по знаменитой «гигиенической гипотезе», не даёт иммунитету научиться правильно отличать врагов от друзей. Добавьте к этому хронический стресс, недостаток витамина D и генетическую предрасположенность. Владимир Болибок Врач-аллерголог, иммунолог

При этом часть кажущегося роста связана с улучшением диагностики и повышением осведомлённости — болезни, которые раньше не распознавали, теперь научились выявлять, подчеркнул Болибок. Тем не менее врач назвал эту тенденцию серьёзным вызовом для систем здравоохранения. Решение проблемы роста заболеваемости требует глобальных усилий: от развития медицинской диагностики до борьбы с загрязнением окружающей среды и популяризации здорового образа жизни.