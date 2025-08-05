Вызывают рак: Врач назвал три самых опасных предмета в спальне

Старые постельные принадлежности, в частности, подушки и матрасы могут навредить здоровью. Данные выводы сделал американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи, пишет New York Post.

В первую очередь доктор посоветовал не спать на старых подушках. Со временем в них скапливаются пылевые клещи, пот и аллергены, из-за чего они превращаются в рассадник бактерий. Это приводит к неприятным запахам и появлению кожных инфекций. Вместе с тем пот, влага от мокрых волос, слюна и другие жидкости способствуют росту плесени и грибка, которые представляют опасность для человека с хроническими респираторными заболеваниями. Другая причина заключается в том, что наполнители подушек со временем деформируется, это может вызвать головные боли, неприятные ощущения в шее и бессоницу.

Гастроэнтеролог призвал убрать из спальни освежители воздуха. Он привёл в пример результаты одного из исследований. Выяснилось, что 86% протестированных освежителей содержали фталаты — это химические вещества, способные спровоцировать возникновение астмы или проблем с репродуктивной системой. Помимо этого большинство из средств выделяют формальдегид, бензол и толуол, из-за них у человека может появиться кашель, хрипы и отдышка. Они также увеличивают риск развития хронических заболеваний и даже рака.

Медик подчеркнул, что в спальне необходимо регулярно менять матрасы. Они, как и подушки, сохраняют на поверхности омертвевшие клетки кожи, пыль, различные аллергены и впитывают жидкости. Тем самым загрязняют воздух, и вызывают проблемы со здоровьем.