Дерматит, экзема, отёк, анафилаксия: В ортопедических подушках нашли сильный аллерген

Ортопедические подушки могут содержать разные наполнители, некоторые из которых способны спровоцировать аллергическую реакцию у человека, предупредила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Она привела в пример латекс, который встречается не только в подушках, но в перчатках, презервативах, детских игрушках, воздушных шарах.

«Латекс — это достаточно сильный аллерген. Аллергия на него может быть в виде дерматита, экземы кистей рук — особенно часто при выраженной чувствительности кожи», — подчеркнула собеседница «Радио 1».