Дерматит, экзема, отёк, анафилаксия: В ортопедических подушках нашли сильный аллерген
Аллерголог Логина: Латекс из подушек может спровоцировать отёк Квинке
Латекс из подушек может спровоцировать отёк Квинке. Обложка © Life.ru
Ортопедические подушки могут содержать разные наполнители, некоторые из которых способны спровоцировать аллергическую реакцию у человека, предупредила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Она привела в пример латекс, который встречается не только в подушках, но в перчатках, презервативах, детских игрушках, воздушных шарах.
«Латекс — это достаточно сильный аллерген. Аллергия на него может быть в виде дерматита, экземы кистей рук — особенно часто при выраженной чувствительности кожи», — подчеркнула собеседница «Радио 1».
Она также отметила, что латекс при перекрёстной пищевой аллергии, которая выражается в виде повышенной чувствительности или непереносимости банана, авокадо, томатов, цитрусовых, может вызвать отёк Квинке. Также возможны анафилаксия и другие системные реакции организма.
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