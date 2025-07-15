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15 июля, 09:03

Дерматит, экзема, отёк, анафилаксия: В ортопедических подушках нашли сильный аллерген

Аллерголог Логина: Латекс из подушек может спровоцировать отёк Квинке

Латекс из подушек может спровоцировать отёк Квинке. Обложка © Life.ru

Латекс из подушек может спровоцировать отёк Квинке. Обложка © Life.ru

Ортопедические подушки могут содержать разные наполнители, некоторые из которых способны спровоцировать аллергическую реакцию у человека, предупредила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Она привела в пример латекс, который встречается не только в подушках, но в перчатках, презервативах, детских игрушках, воздушных шарах.

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«Латекс — это достаточно сильный аллерген. Аллергия на него может быть в виде дерматита, экземы кистей рук — особенно часто при выраженной чувствительности кожи», — подчеркнула собеседница «Радио 1».

Она также отметила, что латекс при перекрёстной пищевой аллергии, которая выражается в виде повышенной чувствительности или непереносимости банана, авокадо, томатов, цитрусовых, может вызвать отёк Квинке. Также возможны анафилаксия и другие системные реакции организма.

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Напомним, ранее москвичка с аллергией на цитрусовые получила отёк гортани из-за модной подушки. Кроме того, Life.ru узнал у врача, существует ли аллергия на секс и от чего появляются симптомы.

Борис Эльфанд
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