Москвичка с аллергией на цитрусовые получила отёк гортани из-за модной подушки

Жительница Москвы столкнулась с отёком гортани после использования латексной подушки. Как выяснилось, у женщины проявилась перекрёстная аллергическая реакция на этот материал.

Та самая подушка из латекса. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, 49-летняя женщина испытала сильный аллергический отёк после сна на новой подушке из латекса. Этот материал производят из сока каучукового дерева — гевеи. Подушки из латекса часто рекламируют за их упругость, мягкость и способность сохранять форму.

Практически сразу после приобретения подушки, которую позиционировали как гипоаллергенную, у москвички началось интенсивное чихание, а затем появилось слезотечение. Ночью у неё случился серьёзный аллергический приступ. Как оказалось, у женщины была аллергия на цитрусовые, что и спровоцировало реакцию. Сейчас её состояние стабилизировалось, и здоровью ничего не угрожает.

Аллерголог и иммунолог Надежда Логина пояснила, что в данном случае сработал механизм перекрёстной аллергии. По её словам, цитрусовые и латекс содержат схожие аминокислоты и антигены. Специалист добавила, что латекс может быть противопоказан не только тем, у кого есть аллергия на цитрусовые, но и людям с реакцией на томаты, авокадо, киви, бананы и даже белый картофель.