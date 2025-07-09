Популярные глазные капли от сезонной аллергии отозвали из-за риска слепоты

Популярные глазные капли, свободно продающиеся в России, массово отзывают из аптек Великобритании из-за риска слепоты. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание уточняет, что одна из партий средства от сезонной аллергии могла быть загрязнена на этапе производства. Британские регуляторы экстренно изъяли из обращения более 11 000 упаковок капель из-за возможных производственных дефектов, способных привести к нестерильности препарата и, как следствие, к потере зрения у пациентов.

Бактериальный конъюнктивит, или «розовый глаз», крайне заразен и обычно поражает оба глаза, вызывая покраснение, зуд, слезотечение и ощущение песка. В тяжёлых случаях инфекция может привести к перфорации роговицы и слепоте, если вовремя не начать антибактериальную терапию.

При этом в Агентстве по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании заявили, что на данный момент не поступало сообщений о побочных эффектах у пациентов, использовавших эти капли.