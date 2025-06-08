Россиянам дали 8 работающих советов для комфортного сна в душной квартире без кондиционера

С приходом лета и ростом температур всё больше россиян сталкиваются с проблемой бессонницы — особенно тяжело приходится в квартирах без кондиционеров. В условиях душной ночи даже привычная рутина сна может превратиться в настоящую муку. Как справиться с подобными условиями рассказала Life.ru нутрициолог, эксперт по здоровью Лариса Никитина.

Эти простые меры помогут вам комфортно пережить жаркое лето без кондиционера и сохранить здоровье, особенно советы будут полезны перед сном, когда вы крутитесь и не можете уснуть из-за духоты. Лариса Никитина нутрициолог, эксперт по здоровью

В первую очередь стоит оценить разницу температур в квартире и на улице и если за окном прохладнее — проветрить помещение. Однако если на улице жарче, то это бессмысленно, и помещение будет работать как термос.

Также важно защитить дом от солнечных лучей. Особенно сильно нагреваются комнаты с окнами на юг и запад. Никитина советует использовать жалюзи, солнцезащитные плёнки или самодельные средства (бумага, обои на скотче), чтобы не допустить нагрева через окна.

Хороший способ освежить комнату — вентилятор. Для дополнительного охлаждения перед ним можно положить влажную простыню или ёмкость с водой. Ещё одна манипуляция — положить подушку или простыню в холодильник перед сном. Это даст приятный эффект прохлады, который поможет быстрее расслабиться. Дополнительно можно принять прохладный душ или воспользоваться гелем с ментолом.

Помимо этого Никитина советует убрать из спальни всё лишнее, что накапливает тепло: плотные шторы, подушки, покрывала. Также стоит следить за температурой помещения в течение дня, это позволит не допустить перегрева. Отдельно она подчеркнула важность питьевого режима.

«Пейте воду маленькими глотками регулярно — минимум восемь стаканов в день. На каждую чашку кофе добавляйте два стакана воды. Не заменяйте воду соками или чаем без сахара — они тоже нагрузка для почек», — заключила нутрициолог.