Россиянка мучилась от внезапной аллергии, не зная, что её источник два дня прятался за шторой
SHOT ПРОВЕРКА: Россиянка два дня мучилась от аллергии на летучую мышь
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudmer Zwerver
Россиянка столкнулась с необъяснимой аллергической реакцией — покрылась красными пятнами и страдала от сильного зуда, которые мучили её два дня. В поисках источника проблемы она перевернула весь дом и, наконец, нашла неожиданный источник проблем. Об этом инциденте рассказал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Летучая мышь пряталась за шторой в квартире россиянки. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
В течение двух дней девушка пыталась выяснить причину недомогания, пока не решила провести генеральную уборку. Тогда на полу она обнаружила странные чёрные шарики, похожие на экскременты грызунов, хотя в доме никогда не водились мыши или крысы. Затем девушка заглянула за штору, где обнаружилась гигантская летучая мышь, которая незаметно жила в доме несколько дней. После того как животное аккуратно выпустили на улицу, симптомы аллергии у хозяйки полностью исчезли.
