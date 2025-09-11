Пушистые помощники в учёбе: В Госдуме предложили вернуть в школы живые уголки

Многие родители не отказались бы возродить практику с живыми уголками в школе, однако стоит учитывать, что у кого-то из детей может быть аллергия. Об инициативе Life.ru рассказала депутат Государственной думы, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«К великому сожалению, жестокость наших детей не только друг на друга сегодня распространяется, но и на братьев наших меньших. Поэтому, конечно, воспитывать надо детей и в семье. Как правило, в каждой семье у нас есть либо кошка, либо собака, либо попугаи, либо хомяки. Поэтому хорошо, если бы эта традиция продолжалась и в школе. Это, конечно, учит детей милосердию, гуманизму и добру», — подчеркнула чиновница.

По словам Останиной, сейчас рабочие группы в Госдуме трудятся над законодательством о защите домашних животных. Планируется проверять детей перед тем, как дать им право покупать собаку. Парламентарий отметила, что необходимо, чтобы ребёнок понимал потребности животного и был готов нести за него ответственность. Это поможет избежать ситуаций, когда после покупки питомцы оказываются на улице.

Возродить живые уголки — это очень хорошая идея. И мне представляется, что вполне себе реализуемая, потому что у нас большие современные школы, большие пространства. Отличная идея. Нина Останина Депутат Государственной Думы, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства