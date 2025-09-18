Врач рассказала, почему после отпуска стоит посетить гинеколога

Отпуск в далёких жарких странах может запомниться не только пляжем, но и визитом к врачу. Нередко после летнего путешествия могут появиться женские недуги. Об этом Life.ru рассказала д.м.н, врач акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко.

«В начале осени резко увеличивается количество пациенток, которые обращаются к врачу-гинекологу. По большей части их беспокоят три основных проблемы», — делится эксперт.

Кандидоз или молочница — одна из самых распространённых женских проблем. Важно помнить, что грибки рода Candida являются условно патогенной микрофлорой и живут в любом организме, не доставляя носителю неудобств до определённого момента. Они не является причинами заболеваний, передающихся половым путём. Поэтому паниковать при появлении симптомов не стоит.

Активному размножению грибка может способствовать перемена климата, изменения в питании, тёплая влажная среда, вызванная длительным ношением мокрого купальника, а также стресс от перелёта или смены часовых поясов, ослабление иммунитета, связанное с простудными заболеваниями.

Кандидоз может иметь неприятные симптомы: зуд, жжение, обильные творожистые выделения с кислым запахом. Они могут быть не всегда белыми, иногда зеленоватыми или розоватыми. Но эта проблема не является серьёзной если сразу начать лечение, успокаивает специалист. Однако это не значит, что к молочнице надо относиться легко.

«В любом случае стоит посетить врача и сдать анализы, чтобы определить, на какие именно препараты реагируют возбудители. Сейчас на рынке представлены различные группы препаратов, которые могут действовать на один вид грибов и не работать с другим. На основе анализов доктор подберёт то лекарство, которое будет эффективно именно в вашем случае. Лечение обычно рассчитано на 7-10 дней, но неприятные симптомы чаще всего проходят уже ко 2 дню», — уточнила врач.

Нарушение менструального цикла — достаточно распространённая проблема. Чаще всего она вызвана переменой климата и сменой часовых поясов, когда разница составляет более 3-х часов. Обычно нарушение заключается в задержке менструации или изменении длительности цикла. Как правило, организм восстанавливается сам по себе в течение 1-2 месяцев. Но посетить врача всё-таки стоит, чтобы убедиться в том, что это не связано с нарушением гормонального фона или заболеваниями репродуктивной системы.

Воспаление органов женской репродуктивной системы Чаще всего воспалительные заболевания затрагивают матку или придатки. Их обычно связывают с переохлаждением, например, купанием в слишком холодной воде, длительным нахождением под кондиционером, сидением на холодных камнях. С медицинской точки зрения это не совсем так. Воспалительные заболевания развиваются тогда, когда для этого есть «благоприятный» фон и переохлаждение может послужить только «спусковым механизмом».

Часто воспаление матки и придатков случается на фоне кандидоза, бактериального вагиноза и других женских недугов. Основные симптомы: тянущие боли внизу живота, незначительное повышение температуры, выделения из половых путей, в том числе кровянистые, и нарушение менструального цикла.

«Если у вас появились какие-то симптомы — нужно не откладывать, а сразу обратиться к врачу. Лечение неосложнённого воспалительного процесса занимает около 7-10 дней, если он запущен, то срок может значительно увеличиться. Обращаться к врачу следует даже если неприятные симптомы появились у вас на отдыхе, для этого нужно всегда иметь медицинскую страховку. Если она не входит в туристический пакет, её следует приобрести отдельно, это стоит совсем недорого, но поможет сохранить женское здоровье», — заключает собеседница Life.ru.