Названа доля россиян, которые откажутся от отпуска в этом году ради экономии

Не более 20% россиян откажутся от отпуска до конца 2025 года, чтобы сэкономить. Такие данные привела сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Отказ от отпуска в России сейчас — это способ экономии, который выбирают примерно 15–20% населения, особенно те, кто испытывает финансовые трудности. Многие из них предпочитают сохранить деньги, которые обычно тратят на поездки, на «подушку безопасности» или будущие крупные покупки. Средняя экономия при отказе от отдыха может составлять от 100 тысяч до 200 тысяч рублей и более», — отметила она в разговоре с «Газетой.ru».

Сенатор добавила, что отказ от отдыха влечёт за собой серьёзные риски для здоровья, включая рост утомляемости, стресса и ослабление иммунитета. Она также подчеркнула, что длительное отсутствие перерыва в работе повышает вероятность эмоционального выгорания и потери мотивации.