Мытьё сырой курицы приводит к чудовищным последствиям

Смертельно опасным может быть даже шоколад, история знает множество случаев, когда он становился орудием преступления. Ещё в XVII веке мексиканский епископ Бернардо де Салазар запретил употреблять в шоколад в пост и вызвал своим решением негодование прихожан. Вскоре его нашли мёртвым, и есть версия, что его отправила донья Магдалена де Моралес. Ситуация даже побудила папу римского Александра VII официально разрешить употребление шоколада в пост во избежание трагических ситуаций. В Англии леди Маргарет Денэм умерла предположительно от отравленного шоколада, а Папа Климент XIV, распустивший орден иезуитов, скоропостижно скончался после чашки напитка, хотя официальной причиной назвали простуду. В XIX веке Кристиана Эдмундс вызвала серию отравлений, добавляя стрихнин в конфеты, а в США Корделия Боткин стала первой убийцей, использовавшей почту для отправки ядовитых сладостей, жертвами которых стали два человека.