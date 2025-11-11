Россия и США
11 ноября, 15:06
3405

Мытьё сырой курицы приводит к чудовищным последствиям

Обложка © GigaChat

Оказывается, мыть сырую курицу перед приготовлением — грубая ошибка. Специалисты Совета по пищевой безопасности Австралии бьют тревогу: эта привычка не очищает мясо, а лишь распыляет опасные бактерии по всей кухне.

«Мытьё сырой курицы — это миф, который лишь распространяет бактерии по кухне», заявил заместитель председателя совета Джульен Кокс.

Он подчеркнул, что промышленная обработка уже обеспечивает чистоту, а единственный надёжный способ убить микробы — тщательно прожарить мясо до 75°C.

Статистика пугает: более половины австралийцев продолжают мыть курицу, и их число растёт. Это приводит к печальным последствиям — ежегодно в стране регистрируют около 4,7 миллиона случаев пищевых отравлений.

