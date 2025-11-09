Роспотребнадзор перечислил основные симптомы ботулизма после вспышки отравлений
Обложка © Life.ru
Роспотребнадзор перечислил характерные симптомы ботулизма, при появлении которых необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Соответствующее предупреждение распространено пресс-службой ведомства по Москве.
Специалисты указали, что особую опасность представляют домашние консервы с признаками нарушенной герметичности. Ведомство рекомендует утилизировать банки с вздутыми крышками, подтёками, пеной или неприятным запахом, не пробуя содержимое.
Эксперты также акцентировали важность соблюдения строгих гигиенических норм при приготовлении домашних заготовок, включая использование стерильной тары и контроль условий хранения. При возникновении таких симптомов, как мышечная слабость, зрительные нарушения, трудности с глотанием или дыханием, требуется безотлагательно обратиться за медицинской помощью.
В Роспотребнадзоре призвали сохранять образцы продукции и оригинальной упаковки для возможного лабораторного исследования, что необходимо для проведения эпидемиологического расследования.
Профилактическую информацию ведомство разослало после шести случаях ботулизма, связанных с употреблением домашних солений. Все пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней и тяжёлой степени.
