Купленные соленья отправили пятерых москвичей в реанимацию

В районе Коммунарки произошло массовое отравление домашними солениями, приобретёнными у частного продавца. Пять взрослых членов одной семьи были экстренно доставлены в реанимацию с симптомами тяжёлой интоксикации и подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает Mash.

По предварительным данным, все пострадавшие употребляли консервированные овощи, купленные с рук. Состояние пациентов оценивается как крайне тяжёлое — у них наблюдаются характерные для ботулизма симптомы: дыхательная недостаточность, тошнота и рвота.

Врачи не исключают роста числа пострадавших, поскольку продукция могла быть реализована и другим покупателям.

