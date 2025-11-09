Россия и США
9 ноября, 06:37

Купленные соленья отправили пятерых москвичей в реанимацию

Обложка © Life.ru / GigaChat

В районе Коммунарки произошло массовое отравление домашними солениями, приобретёнными у частного продавца. Пять взрослых членов одной семьи были экстренно доставлены в реанимацию с симптомами тяжёлой интоксикации и подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает Mash.

По предварительным данным, все пострадавшие употребляли консервированные овощи, купленные с рук. Состояние пациентов оценивается как крайне тяжёлое — у них наблюдаются характерные для ботулизма симптомы: дыхательная недостаточность, тошнота и рвота.

Врачи не исключают роста числа пострадавших, поскольку продукция могла быть реализована и другим покупателям.

Не менее 14 человек отравились суши в ресторане в Усть-Илимске
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве зафиксировали случай пищевого отравления после употребления продукции ресторана быстрого питания Rostic's. После отравления в кафе у Киевского вокзала посетитель пожаловался в Роспотребнадзор.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

