5 ноября, 10:54

Москвич отравился баскетом с ножками из Rostic's

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Quality Stock Arts

В Москве зафиксирован случай пищевого отравления после употребления продукции ресторана быстрого питания Rostic's. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Инцидент произошёл в октябре в заведении сети, расположенном рядом с Киевским вокзалом, где посетитель приобрёл «Мой Баскет с оригинальными ножками». После отравления он обратился в Роспотребнадзор, который рассмотрел жалобу и выдал сети официальное предостережение о недопустимости нарушений санитарных норм.

К слову, данное заведение уже привлекалось к административной ответственности за антисанитарию по результатам предыдущих проверок.

Омскую фабрику оштрафовали на 350 тыс. за курицу с сальмонеллой для Rostic's

Ранее SHOT ПРОВЕРКА выяснила, что в партии молока торговой марки «Домик в деревне» (жирностью 2,5%) было выявлено серьёзное нарушение качественных показателей. Лабораторный анализ образцов, приобретённых в августе в одном из магазинов сети «Пятёрочка», показал восьмикратное превышение допустимого уровня содержания микроорганизмов.

