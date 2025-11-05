Москвич отравился баскетом с ножками из Rostic's

В Москве зафиксирован случай пищевого отравления после употребления продукции ресторана быстрого питания Rostic's. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Инцидент произошёл в октябре в заведении сети, расположенном рядом с Киевским вокзалом, где посетитель приобрёл «Мой Баскет с оригинальными ножками». После отравления он обратился в Роспотребнадзор, который рассмотрел жалобу и выдал сети официальное предостережение о недопустимости нарушений санитарных норм.

К слову, данное заведение уже привлекалось к административной ответственности за антисанитарию по результатам предыдущих проверок.

Ранее SHOT ПРОВЕРКА выяснила, что в партии молока торговой марки «Домик в деревне» (жирностью 2,5%) было выявлено серьёзное нарушение качественных показателей. Лабораторный анализ образцов, приобретённых в августе в одном из магазинов сети «Пятёрочка», показал восьмикратное превышение допустимого уровня содержания микроорганизмов.