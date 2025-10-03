Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

3 октября, 09:30

В молоке популярной российской марки выявили превышение микробов в восемь раз

SHOT ПРОВЕРКА: Опасное превышение микробов обнаружили в молоке Домик в деревне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DONOT6_STUDIO

В пастеризованном молоке жирностью 2,5% торговой марки «Домик в деревне» выявлено превышение количества микробов в восемь раз. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА. Пробы брали в магазине «Пятёрочка» в Брянской области.

Лабораторная проверка проводилась в августе в рамках срока годности продукта. В сентябре компании-изготовителю «ВБД» было объявлено предостережение за несоблюдение обязательных требований к качеству молочной продукции.

Ранее в Липецкой области ветеринарная лаборатория обнаружила опасные для здоровья вещества в четырёх из 211 проверенных образцов сырого молока. В забракованных пробах нашли антибиотики, пестициды, остатки моющих средств и консервантов. Регулярное употребление такого молока может серьёзно навредить здоровью, а продукт становится непригодным для пищевого использования и переработки.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
